Bursa'da çok acı ölüm! 5 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı

DHA

Kaza dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde meydana geldi. Süleymaniye alt geçitten çıkış yaptıktan sonra Huzur Sokak istikametine yönelen Fatma Vural (45) yönetimindeki 43 RR 662 plakalı otomobil, yolun karşısına el ele tutuşarak geçmeye çalışan Abdurrahman Gündoğdu (65) ve torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya (5) çarptı. Dede otomobilin önüne savrulurken talihsiz Ömer ise aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin atında kalan Ömer Faruk, çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Ömer Faruk, kısa süre içerisinde hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ömer Faruk'a sağlık görevlileri tarafından sedye üzerinde kalp masajı yapıldı. DHA'nın haberine göre; vücudunda ezik ve kırıklar olduğu tespit edilen Ömer Faruk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Fatma Vural ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde, sokağa doğru manevra yapan Fatma Vural yönetimindeki otomobilin Abdurrahman Gündoğdu ve el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan torunu Ömer Faruk Gündoğdu'ya çarptığı görülüyor.

Çarpışmanın şiddetiyle dede otomobilin önüne düşerken torunu ise aracın altında kalıyor.