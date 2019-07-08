Bursa'da elektrik kesintisi

08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa halkı sabah 10.00 itibari ile elektriksiz kaldı. Bursa'da çoğu semtte elektrik bulunmamaktadır. Elektriğin ne zaman geleceğini araştıran Bursalılar merakla elektriğin gelmesini bekliyor. İşte semt ve saatlere göre Bursa'da elektrik kesintileri haberimizde...
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ TÜM LİSTE
|14.7.2019 09:00 - 14.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|SİNANBEY MH METAL İŞLERİ BÖLÜMÜ 8.SK İLE 35. SK ARASI
|13.7.2019 09:00 - 13.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HÜCRE DEĞİŞİMİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KURŞUNLU MAH, GÜZELYURT MAH, KINIK MAH, ÖZLÜCE MAH. VE ANKARA YOLU ÜZERİ ÖZEL TR'Lİ MÜŞTERİLER
|13.7.2019 10:00 - 13.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YENİŞEHİR ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AOB BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ULUKÖY KÖYÜ,FİNE FOOD GIDA VE ÖZEL
|12.7.2019 10:00 - 12.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YENİŞEHİR ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AOB BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|YENİKÖY,KIBLEPINAR KÖYLERİ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİN TAMAMI
|11.7.2019 10:00 - 11.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ŞEBEKE BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|AKHİSAR MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD, 190 İLE 200. SOKAKLAR VE BAĞLI SOKAKLAR
|11.7.2019 01:00 - 11.7.2019 08:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ARIZALI HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|GÜLBAHÇE MAHALLE, GONCA SOKAK, LEYLAK SOKAK, BAHÇE SOKAK, ÇALIŞKAN SOKAK, ŞİMŞİR SOKAK, GÜVEN SOKAK, İNÖNÜ CADDE, KAVAK SOKAK VE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|10.7.2019 13:00 - 10.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|BOX PANO DÜZELTİLECEK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|YUNUSEMRE MAHALLE DÜZGÜN SK, DEVRENGEÇ SK, DAHİ SK
|10.7.2019 10:00 - 10.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÇİTLİ MAH. ÖZEL TR'Lİ MÜŞTERİLER
|10.7.2019 11:00 - 10.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YENİŞEHİR ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AOB BAKIMÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|PAŞAYAYLA KÖYÜ VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİN TAMAMI
|10.7.2019 09:00 - 10.7.2019 12:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KAZIM KARABEKİR MAHALLE 2.KERVAN SK, KARA SK
|10.7.2019 01:00 - 10.7.2019 08:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ARIZALI HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|YUNUSELİ MAHALLE ÇAMLIK CADDE, 16. BAHAR SOKAK, DUMLUPINAR CADDE VE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|EMEK ZEKAİ GÜMÜŞ DİŞ MAHALLE, GÜLER SOKAK, METİN SOKAK, FATİH SOKAK, ŞH.NAMIK KEMAL SOKAK, SARMAŞIK SOKAK, TARAKLI SOKAK, GENÇOSMAN SOKAK VE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|9.7.2019 10:00 - 9.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/MUDANYA ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|OG HAT HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KAYMAKOBA MH. MİRZAOBA MH. DEREKÖY MH. YAYLACIK MH. İPEKYAYLA MH. ÇEPNİ MH. AKKÖY MH TAMAMI VE TRAFOLU MÜŞTERİLER
|9.7.2019 13:00 - 9.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|MİLLET MAHALLE 6.EMEL SK, BİLGİN SK, KÜLHAN SK
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KARACABEY ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG DİREK YERİ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|EMİRSULTAN MAHALLESİ 229,367,228,362,215,213,340,209 SOKAKLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR.
|9.7.2019 10:00 - 9.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÇELTİKÇİ MAH. TAMAMI
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|DİREK DİKİMİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|OSMANİYE MH MEHMET AKYOLLU CD DERE SK BEGONYA SK ATALAR SK METEHAN SK CEYLAN SK YESİL KOPRU SK CAMDAN SK İBRAHİM EFENDİ SK YUNCU SK
|9.7.2019 10:00 - 9.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/NİLÜFER ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|29 EKİM MAHALLE., 411.SOK., 412.SOK., 340.SOK., 414.SOK., 413.SOK., VE CİVARI.
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/M.K.PAŞA ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|MURADİYE SARNIÇ AER ÇEKİMİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|A KOLU
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 15:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|KESİCİ DEĞİŞİMİ VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|DOĞANEVLER MAHALLE, İSMETİYE MAHALLE VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 12:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|MİLLET MAHALLE BİLGİLİ SK, 3.NUR SK, VELİ SK
|9.7.2019 09:00 - 9.7.2019 12:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|DİREK DİKİMİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BURHANİYE MH İSTİKLAL CD YESİLBURSA CD KABADAYI SK KARLIOVA SK İBRAHİM EFENDİ SK CAMDAN SK
|9.7.2019 01:00 - 9.7.2019 08:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ARIZALI HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|VEYSEL KARANİ MAHALLE, GÜLBAHÇE MAHALLE, BAŞARAN MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|9.7.2019 01:00 - 9.7.2019 06:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|OG TESİS CALİSMASİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|FINDIKLI MAHALLESİ GENELİ,HAMZALİ MAHALLESİ GENELİ, GEDELEK MAHALLESİ GENELİ,ÇELTİKÇİ MAHALLESİ GENELİ,KARADENİZ MADENCİLİK,ORTAŞ MADENCİLİK,ORGUN MADENCİLİK,KIRPAR FABRİKASI,SİRENA MARİA FABRİKASI, SESCELİK VE DİĞER ÖZEL ABONELER
|8.7.2019 09:00 - 8.7.2019 18:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BURSA TÜYAP FUAR ALANINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|8.7.2019 09:00 - 8.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KARACABEY ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|EMNİYET MESAFESİ İÇİN AER KABLO ÇEKİMİ YAPILACAKTIR. sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|SIRABADEMLER MAHALLESİ, 218,246,248,88,220,237,216,160 SOKAKLARKESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR
|8.7.2019 13:00 - 8.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|EMNİYET MESAFESİ İHLALİNDEN DOLAYI AER KABLO ÇEKİLECEK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BARUTHANE MAHALLE ERCAN SK, 1.YENİCE SK, ÇİMEN SK, YILMAZ SK, BEYAZ SK
|8.7.2019 09:00 - 8.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KÜKÜRTLÜ MAHALLE BELDE CADDE, GÜNEŞ SOKAK, KARANFİL SOKAK, MUDANYA CADDE VE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|8.7.2019 11:30 - 8.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ENH BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KERAMET DSI POMPA VE ILICA SICAK SU CEVRESİ
|8.7.2019 10:00 - 8.7.2019 15:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/MUDANYA ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|YOLDA KALAN AG DİREĞİN DEPLASESİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|GÜZELYALI SİTELER MH. ORHANGAZİ CAD BİR KISMI. PUSULA CAD BİR KISMI.
|8.7.2019 09:00 - 8.7.2019 14:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|DİREK DEPLASE ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|NİLÜFER KÖY MAHALLE, PELİN SOKAK, BAHAR SOKAK, BARBAROS CADDE, FULYA CADDE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|8.7.2019 09:00 - 8.7.2019 14:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|DÜRDANE MEYVECİLER, MEYDAN KUZU ÇEVİRME VE DOĞUŞ BİNİCİLİKTE ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|8.7.2019 12:00 - 8.7.2019 13:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/NİLÜFER ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ESENTEPE MAHALLE., FSM BULVARI BİR KISMI., GÜRLER CADDE., TUNA CADDE., İYİGÜN SOK., İSTEK SOK., İNANÇ SOK., YEŞİL SOK., YILDIRIM SOK., AHENK SOK., ARDIÇ SOK., YALIM SOK., EMEÇ SOK., YURT SOK., İKLİM SOK., İNAN SOK., YİĞİTLER SOK., NEŞE SOK.,
|8.7.2019 10:00 - 8.7.2019 13:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/NİLÜFER ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÜÇEVLER MAHALLE.,DENİZCİLER CADDE BİR KISMI.,AHISKA CADDE BİR KISMI.,DERVİŞ DARI SOK., DENİZAY SOK., DERVİŞOĞLU SOK., ÜSTEK SOK.,
|8.7.2019 09:00 - 8.7.2019 12:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HASARLI AG DİREK DEĞİŞİMİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ZÜMRÜTEVLER MAHALLE 7.SÜMBÜL SK, KILIÇOĞLU SK, 5.BATI SK, AKINCI SK, ÇİCEK CD BİR KISMI, AKÇAĞLAYAN MAHALLE GÜVEN SK, 12.GÜL SK
|8.7.2019 00:00 - 8.7.2019 08:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|SCADA TEST ÇALIŞMALARI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|DİKKALDIRIM MAHALLE, YENİ STADYUM, HASTAHANE ŞANTİYESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|8.7.2019 00:00 - 8.7.2019 03:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|SCADA TEST VE BAĞLANTI ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ALAŞAR MAHALLESİ,YENİYALOVA YOLU ÇEVREYOLU OTOBAN KÖPRÜSÜNDEN BURSA İSTİKAMETİ TERMİNAL GİRİŞİNE KADAR YOLU SAĞINDA BULUNAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER,UZMAN TEKNİK OTOKAR,TAFKO TEKTİL,HİRA MENSUCAT,TAFEX TEKSTİL,HACIOĞLU ÇELİK YAPI,SEGE KOLTUK,VE CİVARLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|STARVVOOD-BAZ İSTASYONLARI VE ÖZEL TR'Lİ MÜŞTERİLER
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KARACABEY ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|OG TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİ YAPILACAKTIR sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|CANBALI MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ BURSA BETON FAB.,BESİNTAŞ FAB., SILAM YAĞ FAB., CROWN FAB., ALTINSOY FAB. ERERDEMLER GERİ DÖNÜŞÜM VE BU HAT ÜZERİNDEN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER ENERJİ KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK VE YENİ YAPILAN HAT DEVREYE ALINACAK. (TAMAMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ) sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|SAMANLI MAHALLE İSMETİYE CD, KAZIKLI YOLU VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ENGÜRÜCÜK MAHALLESİ İSLAMKÖY, GEMPORT DIŞ SAHA, KARATAŞ A.Ş, 145 TIR KOOP, DOĞALGAZ ANA TERFİ İSTASYONU, SERBEST BÖLGE YOLU ÜZERİ ABONELERDE.
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|GEMLİK KSS BÖLGESİ
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÖZDİLEK, RIFAT MİNARE, ZEYTİN HALİ,SOLLAC,BAKTAT,BAĞKUR SANAYİ,NAMLI ZEYTİN,SOLİVE,ÜRETİCİ ZEYTİN HALİ, VERONA,HELMERSAN,BAMESA,NUH BETON,POLAT ELDIVEN,NURİ DEVİŞKEL,HİKMET GIDA,ISITAN,BUSKİ SU POMPASI,EMPET,ÖZLEM ZEYTİNCİLİK,TÜRKAR MERMER,ÇALIŞKAN TENEKE,GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK,ÖZEL HATEM OKULU,YÖRE SÜT,USPET,MİNER OTOMOTİV,GEMLİK REKLAM,FIRAT ZEYTİNCİLİK,TUFAN GIDA,AYDIN KALSİT,ALCAP,KAHRAMAN DEMİRCİOĞLU,SARIŞEN ZEYTİNLERİ,ERÇİM, MAAVİTECH, YILDIRIM TUZ, AYDINLAR MADENCİLİK, BÖLGE TRAFİK, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YOL İSTASYONU VE CİVARINDA
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BURSA SERBEST BÖLGE CİVARI
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BURSA SERBEST BÖLGE CİVARI
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BORUSAN FABRİKASI
|7.7.2019 05:00 - 7.7.2019 16:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/GEMLİK ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ACİL TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÇİMTAŞ-RODA-MKS-BORUSAN LOJİSTİK-BP FABRİKALARI- ASKERİ HARA- GEMSAZ MAHALLESİ VE CİVARI BÖLGELER
|7.7.2019 12:00 - 7.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (TİCARİ BÖLGE) sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ALAŞAR MAHALLE VE ARMUKÖY MAHALLE TERMİNA İLE ARMUKÖY YOLU ARASINDA KALAN ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/M.K.PAŞA ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|MÜŞTERİ TALEBİ ETİBOR MADEN ENH ALTINDA AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|TANAP ETİBOR
|7.7.2019 08:00 - 7.7.2019 13:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (TİCARİ BÖLGE) sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ALAŞAR MAHALLESİ ÇAĞLAYANKÖY İLE NİLÜFER KÖY YOLU,TÜRKCELL,AVEA,VODAFONE VERİCİLER,AKKOYUNLU PLAZA,ALKAM,KARAYOLLARI KAMU ÖZEL A.Ş,NEJDET BOZANLI,BOZKURTLAR İNŞ,AHMET ÖZBEYİŞ,PANTER SOĞUTMA VE CİVARLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 13:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KESTEL ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|TRAFO DİREĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KESTEL TURAN KÖY SANAYİ BÖLGESİ:ÖZIŞIK TEKS-TOMBAŞPETROL-LARİSA GIDA-BRODETEKS-NURİŞ MOBİLYA-ÖZBEŞLER-ALKOÇ-HİKMET ORAKÇI-OMTAŞ-İNSU TEKNİK
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 12:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KESTEL ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KESTEL BARAKFAKİ SANAYİ BÖLGESİ--İZMİRLİ TEKS-TAHLİYE TEKS.-FERKAN TEKS.-ALWAYS-BERBEROGLU TEKS.-UMAY OTO-DENİZ TEKS.-TUBAN TEKS-SARIÇELİK-BİM-ARHAN DIS TİÇ.-DÖKÜMCÜ-TURK LEKOM-ANİPEK-EVKOM-KAYMAZ TEKS.-ALTINSU-DERHAN-ORKİDE TEKS.-RAMMUR-BURKAY-NBR-İLMETAL-GÖRGÜLÜ TEKS.-FIRATPEN-SHELL-ÇAGDAS TEK.-FİNBER-HOSSEVEN -BEYFERNT-GÖKYILDIZ-AZHAL-YILDIRIM-NURALP-YUSUFOGLU-FORD-METAL-ATILIM-BOZDEMİR TEKS.-NUSHETA-USTAOGLU-ANKA-DEMİRTÜRK-İNCİ-FIRAT TUTUS-VEPA-MUSETA-ESERLER TEKS.-CEMSEL-NKL-
|7.7.2019 06:00 - 7.7.2019 10:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG YER ALTI KABLOSU ÇEKİMİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|OSMANİYE MAH DERE SOKAK-KABADAYI-BEGONYA-ŞEREF-ATALAR-METEHAN-YEŞİLKÖPRÜ SOKAK VE ÇEVRESİ
|7.7.2019 09:00 - 7.7.2019 10:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ÖZEL MÜŞTERİLER AYIRICISININ FİZİKİ İRTİBATLARI VE HAT AYRICISI SÖKÜLECEK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|SAMANLI MAHALLE İSMETİYE CD, GÜRSU KAZIKLI KÖYÜ CİVARI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE OSMANGAZİ AVDANCIK KÖYÜ
|7.7.2019 02:00 - 7.7.2019 07:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|SCADA ADAPTASYON ÇALIŞMASI İÇİN KÖK İÇİNE HÜCRE MONTAJI YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|VAKIF MAHALLE VAKIF KÖY YOLU CADDE BİR BÖLÜM, VEZİRKÖPRÜ SK, VEDA SK, VURGU SK, VECDİ SK, VİLDAN SK, VİZON SK, VASAT SK, OVA SK, VADİ SK, BAHAR SK, IRMAK SK, NARLIDERE SK, BURSA SPOR TESİSLERİ, VURAL SK, VAZO SK, VUSLAT SK, DOĞU SK, YAVUZ SK, VİTRİN SK, VİRAN SK, VASFİ SK, VEZİRHAN SK, VELİBEYLER SK, SONER SK, DEMİRSİ SK, ASMA SK, GÖKPINAR SK, ÇİMENTEPE SK, ÇİMENYAYLA SK, TAŞLIK SK, VEKİL SK, VEZÜV SK, VAROL SK, BAHÇE SK, KARAÇAM SK, ÇAMDİBİ SK, VALİDE SK, VİCDAN SK, VATAN SK, VAKİT SK, VARLIK SK, AĞAÇ SK, YAĞMUR SK, VİLAYET SK, VARDAR SK, VAHDET SK, VASİ SK, VAGON SK, VANACI SK, YILMAZ SK, YILDIRIM SK, ABANT SK, ASLAN SK, VEZİR SK, VAKAR SK, CAN SK, TURAN SK, YAYLA SK, ADA SK, YILDIZ SK, VENÜS SK
|6.7.2019 13:00 - 6.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KESTEL ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HATTA YAKIN OLAN AĞAÇ DALLARI KESİLECEK VE AG SEHİM ALINACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|VANİ MEHMET MAH.,TURGUT ÖZAL CD,EĞİTİM CD,EREN SK,ÖĞRETMENEVİ SK,NUR SK,MUSA ÇOŞKUN SK,HACI OSMAN SK,RASİH ÇELİK İŞ HANI
|6.7.2019 12:00 - 6.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÇAĞLAYAN MAHALLE VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MŞTERİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|6.7.2019 09:00 - 6.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|SÜLEYMANİYE MAH. AHMET TÜRKEL, İSTİKLAL,NESİL, YASEMEN SOK VE BAĞLI SOKAKLAR
|6.7.2019 09:00 - 6.7.2019 16:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/M.K.PAŞA ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|DEVECİKONAK KÖK MÜŞTERİLER FİDERİ ENH AĞAÇ KESİMİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ÇEVREDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER
|6.7.2019 10:30 - 6.7.2019 15:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|DEREÇAVUŞ MAHALLE VE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MŞTERİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|6.7.2019 05:00 - 6.7.2019 12:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ARIZALI HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|NAMIK KEMAL MAHALLE, NAMIK KEMAL CADDE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI BİAPORT İŞ MERKEZİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|6.7.2019 01:00 - 6.7.2019 08:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ARIZALI HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|NAMIK KEMAL MAHALLE, NAMIK KEMAL CADDE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. NAMIK KEMAL SOKAK, KALKAN SOKAK, VARDAR SOKAK, ADEM SOKAK, ZAFER MAHALLE, NAMIK KEMAL CADDE, SOĞUK HAVA SOKAK, ŞÜKRÜ ASLAN SOKAK, KUMAN SOKAK, İSTASYON SOKAK VE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|6.7.2019 00:00 - 6.7.2019 06:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|YEŞİLOVA MAHALLESİ,ALTINOVA MAHALLESİ,2.ARAÇ SOKAK, SELVİLER CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR,BİRAY SOKAK,DÜZ SOKAK,KÜÇÜKÇAMLICA SOKAK,İNCİ SOKAK,MENBAĞ SOKAK,TEPE SOKAK,DERYA SOKAK,DUMAN SOKAK, KEMERÇEŞME MAHALLE, GARAJ SOKAK, TUNÇ SOKAK, TOPRAK SOKAK, KANARYA SOKAK, GÜNEY SOKAK, KUMRU SOKAK, UGURLU SOKAK, ARDA SOKAK, TOROS SOKAK, BEYOL LAMBALARI İLE METRO LAMBALARI ARASI İSTANBUL İSTİKAMETİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|6.7.2019 02:00 - 6.7.2019 05:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/NİLÜFER ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AG FİZİKİ İRTİBAT BAĞLANTISI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|ATAEVLER MAHALLE.,AKPELİN SOK.,UMUT SOK.,ACIELMA SOK.,BELDE SOKAK BİR KISMI VE MİTSUBİSHİ SERVİS.
|6.7.2019 03:30 - 6.7.2019 04:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|MANEVRA GERİ DÖNÜŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KAZIM KARABEKİR MAHALLE KERVAN SK, KUZGUN SK, KONUK SK, KALENDAR SK, KAYMAK SK, KARA SK VE BUNLARA BAĞLI SOKAKLAR
|6.7.2019 03:15 - 6.7.2019 03:45 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|MANEVRA GERİ DÖNÜŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KAZIM KARABEKİR MAHALLE KUZU SK, KALENDAR SK, KEBAN SK, KALKAN SK, KONAK SK, KENAR SK, İLERİ CD, KERVAN SK, KUYUMCU SK, KARACA SK, KINIK SK, KOYUNCU SK, KUTLU SK VE BUNLARA BAĞLI SOKAKLAR
|6.7.2019 03:00 - 6.7.2019 03:30 Tarihleri arasında,
|BURSA/YILDIRIM ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|MANEVRA GERİ DÖNÜŞ ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KAZIM KARABEKİR MAHALLE KERVAN SK, KUDRET SK, BUCA SK, KİBAR SK, AKIN SK, KİTLE SK, KAR SK, KARAPINAR SK, KARABAŞ SK, KANARYA SK, KARANFİL SK, KAPLICA SK, KARASU SK, KARAKAYA SK, DERİNDERE SK, OLÇAY SK, MUHSİN YAZICIOĞLU BLV BİR KISMI, KÜLTÜR SK, KANDIRA SK, KARINCA SK, VE BUNLARA BAĞLI SOKAKLAR.
|5.7.2019 14:00 - 5.7.2019 18:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/ORHANGAZİ ilçesinde TESİS ÇALIŞMASI sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|MÜTAAHHİT ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|HAMZALI MAH.BİR KISMI
|5.7.2019 09:00 - 5.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/KESTEL ilçesinde BAKIM sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ALAÇAM KÖK HÜCRE DEĞİŞİMİ VE AĞAÇ KESİMİ sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|KESTEL,ALAÇAM KÖY,AKSU KÖY,GÖZEDE KÖY,İNİŞDİBİ MEVKİ,NENNİBEŞİK MEVKİ,BURHANİYE KÖY-ÇATALTEPEKÖY-ÖZTİMUR ŞANTİYE-KESTEL ÇİMENTO KÜME EVLERİ-KESTEL ÇİMENTO LOJMANLARI-DEREKIZIK ALANLAR MEVKİİ-BESOB,AKSU-GÖZEDE HES(TEMSA)
|5.7.2019 10:00 - 5.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/MUDANYA ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|OG HAT BAKIMI VE ŞEBEKEYE TEMAS EDEN AĞAÇLARIN KESİMİ YAPILACAK sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|SÖĞÜTPINAR MH. MESUDİYE MH. EĞERCE MH. ESENCE MH. YALIÇİFTLİK MH. YAMAN MH. ÇINARLI MH. EMİRLER YENİCESİ. ÇAMLIK MH.
|5.7.2019 10:00 - 5.7.2019 17:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/İNEGÖL ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|HAT BAKIMI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|MADEN-MURATBEY-HAYRİYE-KONURLAR-BAHARİYE-HAMİDİYE MAHALLELERİ
|5.7.2019 09:00 - 5.7.2019 15:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|HAMİTLER MAHALLE, NAZKI SOKAK, HAMZABEY SOKAK, KAPLAN SOKAK, NİLÜFE SOKAK, DANTEL SOKAK VE BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
|5.7.2019 09:00 - 5.7.2019 13:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/NİLÜFER ilçesinde MÜŞTERİ TALEBİ sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|YENİ BETON KÖŞK DEVREYE ALMA OG FİZİKİ İRTİBAT sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|30 AGUSTOS ZAFER MAH.TAMAMI KAYAPA TOKİ TAMAMI,YARGIKENT VİLLALARI VE CİVARINDAKİ ABONELER.
|5.7.2019 01:00 - 5.7.2019 07:00 Tarihleri arasında,
|BURSA/OSMANGAZİ ilçesinde sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
|ARIZALI HÜCRE DEĞİŞİM ÇALIŞMASI sebebiyle aşağıdaki adreslere elektrik verilemeyecektir.
|BAĞLARBAŞI MAHALLE,FIRIN SOKAK,EĞİTİM SOKAK,CEVİZLİ SOKAK,OSMANGAZİ CADDE,BELKIS SOKAK,ÇINAR SOKAK,ÇİMEN SOKAK,ÇAMLI SOKAK,KONAK SOKAK, MÜMİN GENÇ OĞLU CADDE,BURÇAK SOKAK,GÜR SOKAK,ŞEN SOKAK,VATAN CADDE,KÜÇÜK SOKAK,BERE SOKAK,BEREKET SOKAK,CAMİ SOKAK,BEKLER SOKAK, ŞHT.JAN ÇAVUŞ YILMAZ ÇAKIR SOKAK,ELMALI SOKAK,ÇAKMAK SOKAK,BAĞLI SOKAKLARDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
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