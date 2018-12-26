Bursa'da bugün okullar tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi, değil mi? sorusu tartışma konusu oldu. Bursa Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? Bursa'da okuyan öğrenciler ve öğrencilerin aileleri merak ediyorlar. İşte kar tatili olan ilçeler...

BURSA'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Bursa’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrencilerin aklına ilk önce okullar ne zaman tatil sorusu gelmeye başladı. Merkezde yağışlar karla karışık yağmurlu olarak görüldüğü için Bursa Valiliği’nden kar tatili açıklaması gelmedi.

Ancak kentin dağ ilçelerinden Keles, Büyükorhan ve Harmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Keles, Büyükorhan ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde ilk ve orta dereceli okullar 26 Aralık 2018 Çarşamba günü, 1 gün tatil edilmiştir" denildi. Orhaneli'de eğitime devam kararı verildi.