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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini merdaneyle vurup boğarak öldürdü

        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini merdaneyle vurup boğarak öldürdü

        Bir türlü sonu gelmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Bursa'da eklendi. Kıskançlık nedeniyle tartıştığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini merdaneyle vurup boğarak öldüren cani koca tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 06:40 Güncelleme: 01.02.2024 - 06:42
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        Boşanma aşamasındaki eşini merdaneyle vurup boğarak öldürdü
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        Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı (42) kıskançlık gerekçesiyle merdane ile başına vurup, boğarak öldüren Turgay Kındaç (45), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        "KARIMI ÖLDÜRDÜM" MESAJI

        Olay, önceki gün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine "Karımı öldürdüm" diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        POLİSE İTİRAF ETTİ: "KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜM"

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

        TUTUKLANDI

        İşlemlerin ardından dün sabah hakim karşısına çıkarılan Turgay Kındaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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