Bursa'da bir çocuk parkında seyyar balıkçılar zabıta ve polis ekiplerine sandalye fırlattı!
Bursa'nın Soğanlı mahallesinde seyyar balıkçılar ile zabıtalar arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların satışa son vermesi ve masa, sandalyeleri toplaması talimatı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anında parkta başına sandalye isabet eden bir kişi yaralandı. Ekiplerin biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldığı kavga anları kameralara anbean yansıdı
Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir çocuk parkının basketbol ve futbol sahalarının bulunduğu yeşillik alanda kurdukları tezgahta balık pişirip satış yapan bazı seyyar satıcılar, yeşil alana attıkları sandalye ve masalara her geçen gün ekleme yaparak parkı adeta balık restoranına çevirdi.
İHA'da yer alan bilgilere göre, parka spor yapmaya gelen vatandaşlar dumandan ve kokudan rahatsız olmaları üzerine, seyyar satıcılar hakkında şikayette bulundu.
Şikayet üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler seyyar balıkçılardan masa ve sandalyeleri toplayıp satışa son vermelerini istedi.
Masaları toplatmayan seyyar balıkçılar, aralarında kadın ve çocuk müşterilerinin de bulunduğu sırada sandalyeleri alarak zabıta ve polis ekiplerine fırlatmaya başladı. Başına sandalye isabet eden bir kişi kanlar içerisinde yere yığılınca olay yerine ambulans çağrıldı.
Ellerinde bıçak bulunan bazı seyyar balıkçılar uzun süre polise ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatmaya devam etti. Zabıta ve polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olay, meydan savaşlarını aratmazken takviye kuvvetin gelmesiyle birlikte seyyar satıcılar gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan çalışmada gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.