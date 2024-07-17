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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bariyerlere çarpan kargo aracı alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Bursa'da bariyerlere çarpan kargo aracı alev alev yandı

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan kargo minibüsü alev aldı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 01:38 Güncelleme: 17.07.2024 - 01:40
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        Bariyerlere çarpan kargo aracı alev alev yandı
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        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Sürücü S.A, kazadan yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İstanbul istikametinden, Ankara yönüne seyir halindeki S.A. yönetimindeki kargo taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

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        ALEV ALEV YANDI

        DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle minibüs, alev aldı. Bu sırada sürücü S.A, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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