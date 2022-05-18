Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak parçalara ayrıldı. Korkunç kazada sürücü Astsubay Çavuş Emre Ekinci (29) hayatını kaybederken, olayı haber alarak gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü
Ağaca çarpan otomobil parçalandı: Astsubay hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
DHA
Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp demir yığını haline dönüşen araçta sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
MESAİ ARKADAŞLARI KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.
Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Bursa'da ağaca çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü/bursa-da-agaca-carpan-otomobil-parcalandi-1-olu-3442071
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!