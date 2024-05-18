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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

        Bursa'da 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 02:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 02:02
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        14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler
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        Bursa'daki olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. (16) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. (16) ve arkadaşı S.E. (17) ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

        KALBİ DURDU

        Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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