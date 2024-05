Burning Man'de Filistin'i destekleyen dev karpuz heykeli baskı nedeniyle geri çekildi

Pek çok uluslararası İsrail karşıtı protestoda yer verilen 'Nehirden Denize' (From the River to the Sea) ifadesine karşı çıkılan imza kampanyası dilekçesinde, "Bu ifadenin Yahudi halkına yönelik şiddeti meşrulaştıran ve Yahudi devletinin var olma hakkını inkar eden bir vizyonu teşvik eden savaş çığlığı” olduğu iddiasına yer verildi.