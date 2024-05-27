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        Haberler Gündem Burhaniye'de kontrolden çıkan beton aracı bariyerlere devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Beton aracı bariyerlere devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrilen beton pompa aracının sürücüsü H.K. yaşamını yitirdi, yanındaki S.A. ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:14
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        Beton aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 20.00 sıralarında Pelitköy Mahallesi Yeşil Mezar Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        H.K. yönetimindeki beton pompa aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü H.K., sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yolcu konumunda bulunan ve yaralanan S.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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