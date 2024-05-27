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Kaza, saat 20.00 sıralarında Pelitköy Mahallesi Yeşil Mezar Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

H.K. yönetimindeki beton pompa aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlerin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü H.K., sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yolcu konumunda bulunan ve yaralanan S.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.