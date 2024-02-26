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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Burhan Öçal Trio' CSO Ada Ankara'da

        'Burhan Öçal Trio' CSO Ada Ankara'da

        Perküsyon virtüözü Burhan Öçal, Ukraynalı ünlü piyanist Alexey Botvinov ve çellist Sedef Erçetin'nden oluşan 'Burhan Öçal Trio' 6 Mart Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara sahnesinde müzikseverlerle bulaşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:02
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        'Burhan Öçal Trio' CSO Ada Ankara'da
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        Dünyaca tanınmış perküsyon virtüözü Burhan Öçal, dünyanın en önemli Rahmaninov yorumcularından biri olarak gösterilen Ukraynalı ünlü piyanist Alexey Botvinov ve dünya çapında ses getiren projelere imza atmış çellist Sedef Erçetin ile 6 Mart 2024 Çarşamba akşamı CSO Ada Ankara sahnesinde olacak.

        Üç müzisyenin imzasını taşıyan, piyano başyapıtlarının oryantal ritimlerle birleştirildiği ‘Davullar, Piyano ve Çello’ konseptli ‘Doğu Batı’yla Buluşuyor' (East meets West) isimli proje, CSO Ada Ankara ayrıcalığıyla ilk kez müzikseverlere buluşacak.

        Ünlü müzisyenler bu konser için dünya müziği kategorisinde çıktıkları turne kapsamında; Paris, Zürih, Abu Dhabi, Moskova, Kiev, KKTC, Basel, ve Kanada’da bir çok prestijli konser salonu ve festivalde müzikseverlere buluştu. Farklı zamanlarda yolları kesişen Burhan Öçal ve Alexey Botvinov’un işbirliği, yaşamlarını sürdürdükleri İsviçre'de başladı. İki sanatçı, uzun yıllara dayanan dostlukları ve farklı eserleri repertuarlarına katarak gelişen ikili kariyerlerini dünya çapında başarıyla sürdürüyor. 2024 yılında ikiliye katılan çellist Sedef Erçetin müzik kariyerine genç yaşta Paris’te başladı ve dünyanın birçok ülkesinde konserler verdi.

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        #CSO Ada Ankara
        #Burhan Öçal
        #konser
        #müzik
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