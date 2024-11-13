Burgan Bank'tan 9 ayda 2.5 milyar TL net kâr

Burgan Bank 2024 yılının ilk 9 ayına ilişkin mali sonuçları açıkladı. Buna göre bankanın kurumsal ve ticari bankacılık alanında 2024 Eylül itibarıyla nakit ve gayri nakit toplam kredi hacmini 70 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Ödeme çeklerinde yüzde 64, tahsil-teminat çeklerinde yüzde 60 ve SGK tahsilatlarında yüzde 150 artış sağlandığını belirtti.

REKLAM advertisement1

Birikim Yönetimi iş kolunda özel bankacılık müşterilerinin yatırım fonu portföyü, yılın ilk dokuz ayında yüzde 146 oranında artarak 15,6 milyar TL’yi buldu. Dinç, bu sonuca ilişkin olarak şunları ifade etti:

“Müşterilerimizin getiri hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve varlıklarını güvenle yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Birikim Yönetimi ekibimiz, bugün müşterilerimizin varlıklarının yarısından fazlasını yatırım ürünlerinde değerlendirmesine olanak tanıyor. Strateji ve araştırma raporlarımızla sunduğumuz yatırım danışmanlığı, müşteri segmentimize özel olarak hazırlanan yatırım stratejilerimizle büyük beğeni topluyor. Müşterilerimizin tüm kanallardan yatırım ürünlerine rahatça erişebilmesi ve bu ürünlerin performansını izleyebilmesi ise bizim için temel öncelikler arasında. Yaklaşık bir yıldır kullanımda olan Burgan Fon Evreni, müşterilerimizin yatırım fonu getirilerini takip edebildiği ve karşılaştırmalı analizler yapabildiği bir platform olarak en çok tercih edilen kanallarımızdan biri haline geldi.”