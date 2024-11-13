Burgan Bank'tan 9 ayda 2.5 milyar TL net kâr
Burgan Bank, 2024 yılının ilk dokuz ayında net kârını 2,5 milyar TL olarak açıkladı. Konsolide aktif büyüklüğünü 110,5 milyar TL'ye taşıyan banka, ekonomiye 83,3 milyar TL kredi desteği sağladığını bildirdi
Burgan Bank 2024 yılının ilk 9 ayına ilişkin mali sonuçları açıkladı. Buna göre bankanın kurumsal ve ticari bankacılık alanında 2024 Eylül itibarıyla nakit ve gayri nakit toplam kredi hacmini 70 milyar TL’ye ulaştı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Ödeme çeklerinde yüzde 64, tahsil-teminat çeklerinde yüzde 60 ve SGK tahsilatlarında yüzde 150 artış sağlandığını belirtti.
Birikim Yönetimi iş kolunda özel bankacılık müşterilerinin yatırım fonu portföyü, yılın ilk dokuz ayında yüzde 146 oranında artarak 15,6 milyar TL’yi buldu. Dinç, bu sonuca ilişkin olarak şunları ifade etti:
“Müşterilerimizin getiri hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve varlıklarını güvenle yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Birikim Yönetimi ekibimiz, bugün müşterilerimizin varlıklarının yarısından fazlasını yatırım ürünlerinde değerlendirmesine olanak tanıyor. Strateji ve araştırma raporlarımızla sunduğumuz yatırım danışmanlığı, müşteri segmentimize özel olarak hazırlanan yatırım stratejilerimizle büyük beğeni topluyor. Müşterilerimizin tüm kanallardan yatırım ürünlerine rahatça erişebilmesi ve bu ürünlerin performansını izleyebilmesi ise bizim için temel öncelikler arasında. Yaklaşık bir yıldır kullanımda olan Burgan Fon Evreni, müşterilerimizin yatırım fonu getirilerini takip edebildiği ve karşılaştırmalı analizler yapabildiği bir platform olarak en çok tercih edilen kanallarımızdan biri haline geldi.”
“ON DİJİTAL BANKACILIK YÜZDE 51 BÜYÜDÜ”
ON Dijital Bankacılık ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Murat Dinç, “Eylül ayı itibarıyla müşteri sayımız 967 bini aşarak yüzde 51’lük bir büyüme kaydetti. ON Dijital Bankacılık, uzaktan müşteri ediniminde yüzde 5,08’lik pazar payına ulaştı. Ayrıca, yatırım müşteri sayımız %80, fon müşteri sayımız ise yüzde 177 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız ON FX platformu, döviz işlemlerimizin yüzde 63’ünü kapsayarak önemli bir başarı sağladı. Kredi ürünlerinde dijital ve taşıt kredilerinde elde ettiğimiz güçlü ivmeyle, geçen yıl sonuna göre üçüncü çeyrekte yüzde 20 oranında bir büyüme yakaladık; aynı dönemde mevduat varlıkları yüzde 30 arttı. Sigorta komisyon gelirlerimiz ise geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre 8,4 kat artışla dikkat çekici bir performans sergiledi” dedi.
Burgan Yatırım’ın birçok kanalda büyümeye devam ettiğini belirten Murat Dinç, şu değerlendirmede bulundu:
“Yatırımcıların finansal hedeflerini göz önünde bulundurarak, kişiye özel çözümlerle yatırım danışmanlığı hizmeti sunmayı öncelik olarak belirliyor ve yatırım dünyasında çeşitli kanallar aracılığıyla müşterilerimizin Burgan Yatırım’a, piyasalara, ürün ve hizmetlerimize erişimini sağlıyoruz. Bu kapsamda 2024’ün üçüncü çeyreğinde de Türkiye’nin farklı noktalarında yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen müşterilerle piyasalarla buluşturmaya devam ettik. Bodrum, Nişantaşı şubelerimizi açarak Türkiye’nin önemli noktalarında hizmet ağımızı genişlettik.”
Dijital tarafla ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Murat Dinç, “Dijitalde ise bu sene yenilediğimiz Burgan Trade Mobil’e yeni fonksiyonel özellikler ekleyerek müşterilerimize yatırımlarını yaparken kolay, hızlı ve yatırım kararlarını almalarına destek olacak içeriklerle değer katmaya devam ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyetini her geçen gün üst seviyelere çıkartıyoruz. Burgan Yatırım müşteri sayısı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 67, komisyon ve kredi gelirleri ise sırasıyla %71 ve %137 oranında artış kaydetti” ifadelerine yer verdi.
Burgan Leasing’in ilk 9 aylık performansını da değerlendiren Murat Dinç, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile makine ve ekipman odaklı işlemlerle ihracat yapan imalat firmalarının yatırımlarında büyüme sağladığını belirtti. Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylül 2024 itibarıyla şirket, aktif büyüklüğünü %8 artırarak, 13,2 milyar TL’ye yükseltti. Ayrıca, küçük tutarlı işlemlerde pazar payını yaklaşık %12'ye çıkararak, sektördeki önemli oyunculardan biri oldu. Filo kiralama iş kolunda, araç sayısını sektörde önde gelen müşterilerle 5.000’e yaklaştırdı ve kira süresi dolan araçların çoğunu yenileyerek müşteri memnuniyetini artırdı.”