Burdur Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Burdur Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Burdur başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Burdur seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Burdur Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Burdur Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.37 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:03 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94.7 oldu. Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 88.551 oyla yüzde 51.87 - Kemal Kılıçdaroğlu: 69.511 oyla yüzde 40.72 - Sinan Oğan: 11.150 oyla yüzde 6.53 - Muharrem İnce: 1.490 oyla yüzde 0.87 aldı. Burdur 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 88.551 oyla yüzde 51.87Kemal Kılıçdaroğlu: 69.511 oyla yüzde 40.72Sinan Oğan: 11.150 oyla yüzde 6.53Muharrem İnce: 1.490 oyla yüzde 0.87

Burdur Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.81 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:03 itibarıyla yüzde 90.8 oranında açıldı. 2023 Burdur milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 84.852 oyla yüzde 52.66 - Millet İttifakı: 68.603 oyla yüzde 42.57 - Ata İttifakı: 2.699 oyla yüzde 1.67 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 959 oyla yüzde 0.6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 272 oyla yüzde 0.17 aldı. Saat 22:03 itibarıyla 2023 Burdur milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 84.852 oyla yüzde 52.66Millet İttifakı: 68.603 oyla yüzde 42.57Ata İttifakı: 2.699 oyla yüzde 1.67Emek ve Özgürlük İttifakı: 959 oyla yüzde 0.6Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 272 oyla yüzde 0.17AK Parti: 58.834 oyla yüzde 36.51CHP: 49.857 oyla yüzde 30.94MHP: 23.075 oyla yüzde 14.32İYİ Parti: 18.746 oyla yüzde 11.63ZP: 2.080 oyla yüzde 1.29YENİDEN REFAH: 1.880 oyla yüzde 1.17MEMLEKET: 1.171 oyla yüzde 0.73BBP: 1.063 oyla yüzde 0.66YEŞİL SOL: 959 oyla yüzde 0.60AP: 619 oyla yüzde 0.38AB: 376 oyla yüzde 0.23GENÇ: 276 oyla yüzde 0.17ANAP: 271 oyla yüzde 0.17MP: 190 oyla yüzde 0.12HAKPAR: 179 oyla yüzde 0.11TKP: 135 oyla yüzde 0.08GBP: 124 oyla yüzde 0.08HKP: 113 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 91 oyla yüzde 0.06TKH: 46 oyla yüzde 0.03YP: 41 oyla yüzde 0.03TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00