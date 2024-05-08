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        Haberler Gündem Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:32
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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        Aysel Kılınç (76) idaresindeki otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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