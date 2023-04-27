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Akdeniz'in iç kesimlerinde yer alan şehirlerinden biri Burdur'dur. Doğal ve tarihi güzellikleri, kültürü, yemekleri ve tatil imkanlarıyla birçok turistin ilgisini çekmektedir. Yaylaları, antik kentleri, yeraltı zenginlikleri ve birbirinden güzel destinasyonlarıyla Akdeniz'de görmeniz gereken yerlerden biridir. Eğer şanslıysanız bölge halkı tarafından her yıl hazırlanan Yörük Festivallerine de katılabilir kültürlerini daha yakından görebilirsiniz.

Burdur'da gezilecek yerler listeniz için öneriler:

Salda Gölü

Salda Gölü, Burdur ilinin Yeşilova ilçesinde bulunan bir göldür. Burdur'da gezilecek yerler doğa listeniz için bire bir olan göl, berrak turkuaz renkli suları, beyaz kumlu plajları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Doğal sit alanı olarak korunan göl, volkanik kökenli ve oldukça derindir. Ayrıca, göl çevresi doğa yürüyüşleri, trekking, kampçılık ve bisiklet turları gibi doğal aktiviteler için idealdir. Çeşitli fotoğraf çekimlerinin de arka planını süslemektedir. Salda Gölü, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile son yıllarda popüler bir tatil destinasyonu haline gelmiştir.

Sagalassos Antik Kenti

Sagalassos Antik Kenti, Türkiye'nin Burdur ilindeki Ağlasun ilçesinde yer almaktadır. Antik kent, Likya ve Pisidia bölgelerinin kesiştiği noktada bulunur ve Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir merkez haline gelmiştir. Ayrıca, dünyanın en yüksek Roma Çeşmesi olarak kaydedilen Traianus Çeşmesi de antik kentte yer almaktadır. Sagalassos'ta yapılan arkeolojik çalışmalar hala devam etmektedir ve burada bulunan tarihi eserlerin bir kısmı müzede sergilenmektedir. Antik kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır ve tarih ve arkeoloji severler için önemli bir turistik destinasyondur. Sagalassos, Burdur'da günübirlik gezilecek yerlerden biri olarak zengin kültürel mirası ve mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

İnsuyu Mağarası

İnsuyu Mağarası, Susuz Köyü yakınlarında yer alan doğal bir mağaradır. Mağara, 1985 yılında keşfedilmiştir ve toplam uzunluğu 597 metre olan bir tünel sistemine sahiptir. İçerisinde yer alan sarkıt, dikit ve sütunlar, büyüleyici bir görünüm oluşturmaktadır. Mağarada ayrıca, yeraltı nehirleri ve göletler de bulunmaktadır. İnsuyu Mağarası, doğal güzellikleri ve sıra dışı oluşumu ile dikkat çekmektedir. Burdur'da sevgiliyle gezilecek yerlerden olan İnsuyu Mağara'sının içinde yürüyüş yaparak bu doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.

Burdur Arkeoloji Müzesi

Müze, antik kentler ve tarihi yerlerin zenginliğiyle ünlü, Burdur ilindeki tarihi eserlerin sergilendiği bir mekandır. Müzede, bölgedeki çeşitli antik kentlerden ve çevresindeki yerlerden elde edilen tarihi eserler sergilenmektedir. Sergilenen eserler arasında Roma dönemine ait heykeller, sütun başlıkları, sikkeler, cam objeler, seramikler, bronz objeler ve taş eserler yer almaktadır. Müzenin en önemli eserleri arasında Sagalassos Antik Kenti'nden elde edilen bazı eserler ve Burdur bölgesine ait tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Burdur'da kışın gezebileceğiniz yerlerden biri olan müze, ziyaretçilerine tarih öncesine ve antik dönemlere ait önemli tarihi eserleri görme imkânı sağlamakta.

Kibyra Antik Kenti

Kibyra Antik Kenti, Türkiye'nin Burdur ilinde yer alan antik bir kenttir. Antik dönemde Frigya bölgesinde yer alan kent, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır. Kentte yer alan kalıntılar arasında tiyatro, hamamlar, sarnıçlar ve anıtsal kapılar gibi yapılar yer almaktadır. Tiyatro, 15 bin kişilik kapasitesiyle dönemin en büyük tiyatrolarından biridir. Kentte ayrıca, Roma dönemine ait kalıntılar da bulunmaktadır. Kibyra Antik Kenti, tarihi ve kültürel değeri yüksek bir bölge olarak bilinmektedir.

Burdur Lavanta Festivali

Burdur Lavanta Festivali, her yıl haziran ayında düzenlenen bir etkinliktir. Festival, Burdur'un Bucak ilçesindeki lavanta tarlaları arasında gerçekleştirilir. Festival kapsamında, lavanta hasat töreni yapılır, lavanta tarlalarında yürüyüşler düzenlenir ve yöresel lezzetler sunulur. Festivalde ayrıca, lavanta yağı, sabun, kozmetik ve diğer lavanta ürünleri gibi çeşitli hediyelik eşyalar da satışa sunulur. Festival, lavanta tarlaları arasında gerçekleştiği için doğa yürüyüşleri ve piknikler gibi aktivitelerin de yapılabileceği etkinliktir. Burdur’da yazın gezilecek yerlerden olan lavanta tarlaları arasındaki festivale katılarak sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Burdur Oda Konağı Etnografya Kulesi

Burdur'un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan yapılarından biri olan Burdur Oda Konağı Etnografya Kulesi, Osmanlı dönemi mimarisiyle inşa edilmiştir. Konak, Burdur merkezde yer almaktadır ve 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Burdur Oda Konağı, zengin bir etnografya müzesi olarak hizmet vermektedir. Etnografya Kulesi ise, konakta yer alan bölümlerden biridir ve kulede yer alan objeler, bölgenin tarihi ve kültürel geçmişini yansıtmaktadır. Burdur Oda Burdur'da ilkbaharda gezilecek yerlerden olan Oda Konağı Etnografya Kulesi gezinizin ardından şehrin sokaklarında yürüyüş yapabilir ve yapıları yakından inceleyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos