Burcu Özberk'ten, yeni yaş paylaşımı: Her halimi kabul ediyorum
Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten, 35 yaş paylaşımı; "İyi ki doğdum"
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Burcu Özberk, 35 yaşına girdi.
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Özberk, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Kırmızı korse detaylı bir bluz ve beyaz mini eteğiyle pastasını üflediği anları paylaşan oyuncu, duygularını da takipçileriyle paylaştı.
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"İYİ Kİ DOĞDUM"
Özberk, paylaşımına şu notu ekledi; "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum"
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Burcu Özberk'in, bu paylaşıma Demet, Özdemir ve Demet Akal'ın gibi ünlü isimler iyi dileklerde bulundu.
Fotoğraflar: Instagram