Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Özberk'ten, yeni yaş paylaşımı: Her halimi kabul ediyorum - Magazin haberleri

        Burcu Özberk'ten, yeni yaş paylaşımı: Her halimi kabul ediyorum

        Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten, 35 yaş paylaşımı; "İyi ki doğdum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Burcu Özberk, 35 yaşına girdi.

        • 2

          Özberk, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

        • 3

          Kırmızı korse detaylı bir bluz ve beyaz mini eteğiyle pastasını üflediği anları paylaşan oyuncu, duygularını da takipçileriyle paylaştı.

        • 4

          "İYİ Kİ DOĞDUM"

          Özberk, paylaşımına şu notu ekledi; "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm, biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum"

        • 5

          Burcu Özberk'in, bu paylaşıma Demet, Özdemir ve Demet Akal'ın gibi ünlü isimler iyi dileklerde bulundu.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Habertürk Anasayfa