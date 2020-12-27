"HAYATIMDA BİRİ OLDUĞU ZAMAN SAKLAMAM"

Burcu Özberk, "Murat benim arkadaşım, yanımızda başka arkadaşımız da vardı işi geyiğe çevirdik 'neden onu çekmiyorsun?' diye" açıklamasını yaptı.

Özberk, aşk konularında seçici olduğunu da belirterek "Hayatımda biri olduğu zaman hayatta saklamam paylaşırım" dedi.