"En son 12 yaşındayken 'Sevgililer Günü'nü kutladım"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Özberk, önceki gün Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Menajerleriyle toplantı yapan Özberk, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Aynı dizide rol aldığı arkadaşı İlhan Şen ile adı aşk dedikodularına karışan Burcu Özberk, "Birbirimize yakıştırmaları güzel bir şey." dedi.

"BEN BİLE İNANMIŞTIM"

Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Şen ile sokakta yürürken çekilen fotoğraflarının photoshop'lanıp, gerçek zannedilmesiyle ilgili, "O photoshop'a ben bile inanmıştım. 'Acaba yürürken çekilmiş miydik?' diye düşündüm" şeklinde konuştu.

"EN SON 12 YAŞINDA KUTLADIM"

Özberk, muhabirlerin "14 Şubat Sevgililer Günü"nde ne yaptınız?" sorusuna da yanıt verdi. Burcu Özberk, "Evde tek başıma geçirdim. Ben 12 yaşında bir kere kutladım. O zaman küçüktüm." ifadelerini kullandı.