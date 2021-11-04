"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda da evlilik ile ilgili düşüncelerini dile getirmişti.

"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" diyen Özberk, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum.