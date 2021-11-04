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Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum! - Magazin haberleri

Burcu Özberk: Hayatımda bir kez aşık oldum!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sadece bir kez aşık olduğunu söyleyen Özberk, "Beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim!" ifadelerini kullandı

04.11.2021 - 12:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Daha önce anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden Burcu Özberk, Elele Dergisi'ne özel hayatıyla ilgili konuştu.

  • Sadece bir kez aşık olduğunu itiraf eden Özberk, bu duyguyu "Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi..." sözleriyle nitelendirdi.

  • "ÖZGÜRLÜĞÜMDEN VAZGEÇTİM!"

    Ünlü oyuncu, daha sonra "Hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim!" dedi.

  • "YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

    Burcu Özberk, geçtiğimiz aylarda da evlilik ile ilgili düşüncelerini dile getirmişti.

    "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız" diyen Özberk, konuyla ilgili şunları söylemişti:

    Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum.

  • "HAYATIMDA BİRİ OLDUĞU ZAMAN SAKLAMAM"

    Bir dönem adı Murat Kazancıoğlu ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu, ilişki konusunda seçici olduğunu belirtmişti. Burcu Özberk, "Murat benim arkadaşım. Hayatımda biri olduğu zaman saklamam, paylaşırım" açıklamasını yapmıştı.

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