'AŞK' İDDİALARINA YANIT

Serkay Tütüncü, ayrıca gazetecilerin geçtiğimiz haftalarda bir partide meslektaşı Burcu Özberk ile yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

İyi ki sordunuz bu soruyu. Normalde asla cevap vermem böyle sorulara ama Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, yakın çevremiz de bilir bunu zaten. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik, Burcu çok şeyimi paylaştığım biridir.