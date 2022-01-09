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Serkay Tütüncü'den 'Burcu Özberk' açıklaması: Çok yakın arkadaşız

Serkay Tütüncü'den 'Burcu Özberk' açıklaması

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan İlayda Alişan ile ilişkisini noktalayan Serkay Tütüncü'nün, meslektaşı Burcu Özberk ile bir partide yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Tütüncü, "Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik." diyerek, aşk haberlerini yalanladı 

09.01.2022 - 14:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Serkay Tütüncü, dün akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Tütüncü, "Bu aralar biraz dinleniyorum, bolca da spor yapıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Hayaller ve Hayatlar' dizisi hakkında konuşan oyuncu, "Yoğun bir şekilde devam ediyor, şu an benim sahnelerim az olduğu için bu boşluğu bolca spor yaparak değerlendiriyorum. Sporu çok aksattım çünkü yazın fazla partiledik. Biraz saldım ama kışa hazırım." dedi.

  • "CİHANGİR'İN KAOSUNDAN YORULDUM"

    Uzun süredir Cihangir'de yaşayan Serkay Tütüncü, Moda'ya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    6-7 senedir Cihangir'de yaşıyordum, Moda'ya taşındım. Biraz taşınma yordu beni şimdi de set güzel yani. Cihangir'in kaosundan yoruldum, burası çok kalabalık o yüzden Moda'ya taşındım.

  • "ABARTI BULDUĞUM İÇİN SİLDİM"

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşıp sonrasında sildiği fotoğrafı hakkında konuşan Tütüncü, "Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartı olduğunu gördüm, nü (çıplak) falan değildi. Birilerine gönderip, yanlışlıkla da paylaşmadım bu arada, abartı bulduğum için sildim." dedi.

  • 'AŞK' İDDİALARINA YANIT

    Serkay Tütüncü, ayrıca gazetecilerin geçtiğimiz haftalarda bir partide meslektaşı Burcu Özberk ile yakınlaştığı ve aşk yaşamaya başladığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

    İyi ki sordunuz bu soruyu. Normalde asla cevap vermem böyle sorulara ama Burcu ile çok yakın ve iyi bir arkadaşız, yakın çevremiz de bilir bunu zaten. Ortak arkadaşımızın partisinde eğlendik, Burcu çok şeyimi paylaştığım biridir.

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