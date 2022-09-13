Burcu Özberk, Salih Bademci ve Gökçe Bahadır ile kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçmiş ve siyah mini elbisesiyle pozlar vermişti. Ünlü oyuncu bu sefer Venedik sokaklarında giydiği dekolteli elbisesiyle çekildiği fotoğraflar ile gündem oldu. Özberk, görüntüleri sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.