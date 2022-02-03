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Burcu Kıratlı'dan sürpriz 'Sinan Akçıl' hamlesi!

Oyuncu Burcu Kıratlı, ikinci kez Sinan Akçıl ile boşanmanın eşiğine geldi. Sürpriz bir hamlede bulunan Kıratlı, sosyal medya hesabından, "Akçıl" olarak yer alan soyadını da sildi

03.02.2022 - 09:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019 yılında boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında tekrar dünyaevine girmişti. Ancak çiftin 'bebek' konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci kez ayrılacağı konuşuluyordu.

  • "AKÇIL"I SİLDİ!

    Daha önce, "Aldatma yok. Boşanma durumu var, bekliyoruz." açıklamasını yapan Kıratlı'dan yeni hamle geldi. Burcu Kıratlı, Instagram hesabından "Akçıl" olarak yer alan soyadını sildi. Ünlü ismin bu hareketi, "Evliliklerini kurtaramadılar." yorumlarına neden oldu.

  • "SİNAN BEY YOK"

    Burcu Kıratlı, geçtiğimiz haftalarda manevi babası Kenan Erçetingöz'ün Ulus'taki bir mekanda organize edilen doğum günü kutlamasına tek başına katılmıştı. Kıratlı, çıkışta Akçıl'ı soran gazetecilere, "Sinan Bey yok, ben şimdi onun yanına gideceğim." yanıtını vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Ayrılık' iddiası doğru mu?" sorusu karşısında ise, "Ben 'İyi akşamlar' diyeyim, evime gideyim." demekle yetinmişti.

  • "KIZIMIZI ÜZMENİN BİR ANLAMI YOK!"

    "Geçen 60 yılda her şey çok güzeldi." diyen Kenan Erçetingöz ise geceye katılmayan Sinan Akçıl ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

    Ben bu akşam buraya davet ettim ama klip çekimi varmış, çekimi uzamış. Keşke gelseydi. Yarın buna bir cevabı olacaktır. Kızımızı üzmenin bir anlamı yok!

  • "BABA OLMAK İSTİYORUM"

    Akçıl'a, Burcu Kıratlı ile boşanacağı yönündeki söylentiler sorulduğunda ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." demekle yetinmişti.

    Gazetecilerin, "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorusunu cevaplayan Sinan Akçıl, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

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