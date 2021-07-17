"Aşı olunca kafam rahatladı"

Burcu Kara ve Naz Elmas aşı oldu - Magazin haberleri

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Ünlü oyuncular Burcu Kara (41) ve Naz Elmas (38), önceki gün koronavirüs aşısı oldu. Kara ve Elmas, o anları da Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

BURCU KARA: AŞI OLDUKTAN SONRA KAFAM RAHATLADI

Kara, "Nihayet aşı olabildim. Covid olduktan sonra sıranın bize gelmesi uzamıştı. Ali'nin de aşılarını yapan Ayşe hemşire yaptı aşımı. Aslında sol koluma yaptıracaktım ama sohbet ederken dalmışız, şimdi sağ kolumu hissetmiyorum. Bugün nazlanabilim biraz herkese. Şaka maka kafam rahatladı aşı olunca. İnşallah konuşulan yeni senaryolar gerçek olmaz da sağlıklı ve huzurlu hayatlarımıza geri döneriz." ifadelerini kullandı.

NAZ ELMAS: DAHA SAĞLIKLI GÜNLERE İNŞALLAH

Naz Elmas da aşı pozuna, "Covid aşı sıram geldi. İnsanların kendine olan saygısı bir yana topluma olan saygısı yüzünden aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı, mutlu günlerine inşallah..." sözlerini not düştü.