Demet Akalın aşı oldu: Aşı olmadan bu iş bitmeyecek! - Magazin haberleri

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Çeşme'de tatil yapan popçu Demet Akalın (49), önceki gün devlet hastanesinde koronavirüs aşını yaptırdı. Akalın, o esnada çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

"AŞI SIRAMIZ GELDİ"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Covid-19 aşı sıramız geldi. Koşa koşa geldik, olduk. Acısız... İnşallah şifası da gelir. Aşı olmadan bu iş bitmeyecek! Bunu herkes ve başta doktorlarımız söylüyor... Mutlu ve daha sağlıklı günlere inşallah...