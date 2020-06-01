"MASKELERİ ZULALADIM"

Ortanca çiçekleri ile çekildiği bir kareyi yayınlayan Burcu Kara, altına şu notu düştü:

En sevdiğim vakitler geldi. Dışarı çıktığımda da her yerde görür müyüm ortancaları acaba? Merak ettiğim o kadar çok şey var ki dışarıdaki hayatla ilgili. İlk defa köyünden Istanbul'a gelen biri gibi heyecanlı, ama tedirginim. Maskeleri zulaladım, kısa aralıklarla keşif turlarına başlamayı düşünüyorum bu hafta.