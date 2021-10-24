"BİZ ARTIK BURADA ÇOCUKLUĞUM VE ANILARIMIZLA YAŞAYACAĞIZ"



Geçtiğimiz haftalarda, tadilatın bittiğini söyleyen ve köy evinin son görüntüsünü Instagram'dan yayınlayan Kara, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:



Yolun sonuna geldik. İnanamıyorum evin bittiğine. Bu hayatımın sonuna kadar içinde yaşayacağım bir mutluluk! Her noktasını dokunarak, özenerek yaptığımız masal evimiz... Bu küçük kız o zamanlar dayısının oğullarıyla birlikte, sapanla camlarını kırdığı evi yeniden yaptırdı. Biz artık burada çocukluğum ve anılarımızla beraber yaşayacağız. Anneannem ve dedem de bizimle her an birlikte olacaklar. Canım sevdiğime bana bu yolda yoldaş ve destek olduğu için, benim köklerime ve anılarıma bu kadar kıymet verdiği için ne kadar teşekkür etsem az... İyi ki sen, hep sen, her şeyde sen... Bu süreçte hep yanımda olan, güzel dilekleri ve dualarıyla bu süreci daha da anlamlandıran tüm takipçilerime de ayrıca teşekkür ederim.