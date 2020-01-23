HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Burcu Güneş, önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Mona Lisa tasarımlı çantasıyla dikkat çeken Burcu Güneş, "Bu çantayı katıldığım bir kermeste aldım. Herkes çok merak ediyor ve soruyor. Ben de bu tarz yaratıcı tasarımları çok severim. 2020'de ben de Mona Lisa gibi gülümsüyorum yani gizemli bir gülüş yapıyorum. Bu yıl benim yılım olacak diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Güneş, Alp Navruz'a olan hayranlığını ise, "Son zamanlarda en çok gelecek vaadeden oyuncu. Birbirimizi takibe aldık. Bence geleceğin starı kendisi" sözleri ile dile getirdi.