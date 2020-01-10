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‘Kıyasıya’ adını verdiği yepyeni şarkısıyla gündemde olan Burcu Güneş, yeni imajıyla konuşuluyor. Single fotoğrafları için Tayfun Çetinkaya’ya poz veren ünlü sanatçı, taktığı mücevherlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

MÜCEVHERLERE ÖZEL KORUMA

İmajını pırlanta yüzük ve kolyelerle tamamlayan Burcu Güneş, 1 milyon değerindeki takıları için iki tane özel koruma tuttu. Korumalar, çalınmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için fotoğraf çekimleri sırasında 8 saat boyunca mücevherlerin başında durdu.