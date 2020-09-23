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Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir restoranda yakın bir arkadaşı ile sohbet ederken görüntülenen Esmersoy, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Burcu Esmersoy, "Bir iş toplantısı için geldim. Toplantı saatine kadar arkadaşımla sohbet edip, kahve içiyoruz" açıklamasını yaptı.

Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan ve iş toplantısını gerçekleştiren sunucu, ardından alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Dünyaca ünlü mağazaları gezen Burcu Esmersoy'un doğal ve makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.