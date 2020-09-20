Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Keyfi yerinde olan Esmersoy, çıkışta basın mensupları ile sohbet etti.

Kahverengi elbisesini siyah gözlükleriyle kombinleyen Burcu Esmersoy, "Arkadaşlarımla hasret giderdik" dedikten sonra arabasına binerek oradan uzaklaştı.