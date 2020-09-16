Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Spor giyimi ile dikkat çeken Esmersoy'un keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü birçok firmanın mağazasında ürün incelemesi yapan Burcu Esmersoy, alışverişini tamamladıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.