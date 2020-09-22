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Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Esmersoy, yakın arkadaşıyla bir restorana geçip, beraber öğle yemeği yedi. İkili, daha sonra kendi araçlarıyla ayrı ayrı oradan ayrıldı.

Burcu Esmersoy, şık kombini ve mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti.