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        Haberler Magazin Burcu Biricik: Sektöre küs değilim - Magazin haberleri

        Burcu Biricik: Sektöre küs değilim

        Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burcu Biricik, muhabirlerin, Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna yanıt verdi. Biricik; "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:23
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        "Sektöre küs değilim"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Burcu Biricik, Nişantaşı'ndaydı. Caddede yürüdüğü sırada yakın arkadaşı Birkan Sokullu ile karşılaşan Biricik, ünlü oyuncuya sarıldı.

        Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biricik; "Çok severim Birkan'ı. Çok iyi bir insan ve çok da başarılı. Biraz acelem var, kusura bakmayın. İşim var, onu halledeceğim" dedi.

        "BİRAZ DURMAK İSTİYORUM"

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        "SEKTÖRE KÜS DEĞİLİM"

        Gazetecilerin, "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna yanıt veren Burcu Biricik; "Yok canım... Öyle bir durum söz konusu değil. 'Daha iyisi ile nasıl döneriz?' çabasındayım. Onun için de biraz dinlenmek lazım" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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