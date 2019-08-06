06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burçların tarihi değişti şeklindeki açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca insan doğum tarihine göre yeni burç sıralamasını merak ediyor. NASA tarafından yapılan açıklama uluslararası basında geniş yankı buldu. Peki, yeni burç sıralaması nasıl? İşte detaylar...
BURÇLARIN TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),Dünya’nın yörüngesel salınımının değiştiğini açıklasa da burçlara yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Burçların değişip değişmediğine ilişkin ise astroloji dünyasında bir görüş birliği yok.
NASA’nın burçların değiştiğine dair açıklama yapmasına ilişkin iddia, hem ulusal hem de uluslararası basında geniş yankı buldu. Gazetelerde yer alan haberlerde “NASA, Dünya’nın yörüngesel salınımı değiştiği için burçların tarihlerinin de değiştiğini açıkladı. Örnek vermek gerekirse; 23 Temmuz-22 Ağustos arası doğanlar artık Aslan değil Yengeç Burcu!” ifadeleri kullanıldı.
İddia, NASA’nın çocuklara yönelik blogu “SpacePlace”te yayınlanan yazıya dayanıyordu. İddialara konu olan yazı, aslında uzun zamandır yayında. Ancak yazının 13 Ocak 2016’da güncellenmesiyle burçların değiştiği tartışması alevlendi.
NASA’nın tartışmalara konu olan yazısında, Dünya’nın yörüngesel salınımının değişmesinin astroloji ile ilişkisi adım adım anlatılıyor. ‘Astroloji Bilim Değildir’ başlığıyla başlayan yazı, NASA’nın astronomi bilimi üzerine çalıştığını, astrolojinin ise bir bilim olmadığını ve bilim insanlarının pek çok ışık yılı uzaklıktaki yıldızların, insanların günlük hayatları üzerinde bir etkisi olmadığını ifade ettiklerini anlatıyor.
NASA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
İşte NASA'nın burç tarihleriyle ilgili yaptığı o açıklama
“Takımyıldızlarını, bir grup yıldız oluşturuyor. Bu yıldızlar, noktaların birleştirildiği yapbozlardaki gibi birleştirildiğinde ise, biraz hayal gücünün de yardımıyla hayvan ya da insanlara benzetilebilir. Ancak bu yıldızların gökyüzünde oluşturduğu desenler, onların birbirine bağlı olduğu anlamına gelmez. Çünkü birbirine yakın görünen yıldızların arasındaki mesafe, aslında hayal edilemeyecek kadar fazla. Takım yıldızlarının gökyüzüne yansıyan biçim ve pozisyonları ise çok yavaş değişir. Bir insanın ömründe böylesi bir değişikliğe rastlaması epey zordur.”
İŞTE YENİ BURÇ SIRALAMASI
KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER : 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım
AKREP : 23 Kasım-29 Kasım
YAY : 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat
KOVA : 16 Şubat-11 Mart
BALIK : 11 Mart-18 Nisan
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