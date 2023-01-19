Burçların hayat mottoları: İşte sizi anlatan hayat sloganınız

ASLAN

"Harika ol. Hayatı dolu dolu yaşa. Yıldızları hedefle ve asla yetinme."

Aslanlar, herkesin ilgi odağı olmayı gerçekten çok sever. Baskın, gürültülü, açık sözlü ve genel olarak harika olmak doğanızda var. Potansiyelinize ulaşmak ve her anı değerli kılmak istiyorsunuz.

En özgüvenli burçlardan birisiniz. Kıymetinizi biliyorsunuz bu yüzden ne hayatta ne de aşkta daha azına razı oluyorsunuz.