Bir dönem terör olaylarının en yoğun yaşandığı yerlerin başından gelen Diyarbakır'ın Lice ilçesi Bingöl yolu üzerinde bulunan Birkleyn Mağaraları, terörden temizlenerek vatandaşların uğrak yeri haline geldi.
İHA'nın haberine göre koronavirüs nedeniyle tatile çıkamayan çevredeki vatandaşlar huzur ortamıyla birlikte tarihi Birkleyn Mağaraları'na akın etti.
Doğal güzelliğiyle büyük ilgi gören mağara piknikçi ve doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı haline geldi. Birkleyn Mağaraları'na gelen vatandaşlar, mağaradan çıkan buz gibi suya atlayarak yüzmenin tadını çıkardı. Bölgeye gelen vatandaşlar, tarih mağaraların çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılmasını istiyor.
"BURASI EGE KANYONU DEĞİL DOĞU'NUN KANYONU"
Koronavirüsten dolayı tatile çıkamayan Halit Zambak, yüzmek için Birkleyn Mağaraları'na geldiklerini söyledi. Zambak, "Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyorduk, vaka sayısı azalınca bizim gençlerle büyük mağaraya geldik, dışarı çıkalım dedik. Yüzmeye geldik, kurtlarımızı dökelim dedik, Birkleyn çok güzel bir yer, Paris’ten de güzel. Doğunun en meşhur ve en güzel yeri, taşları, dağları çok güzel bir yer ve harika bir yer. Su mağaradan gelmekte çok temiz bir su. İnsanlar buraya gelip buz gibi suda yüzüyor. Devletin bakım yapması lazım, güzel bir piknik alanı yapılabilir turistler de gelebilir. Burası Ege kanyonu değil Doğu'nun kanyonu” dedi.
"GÜNEYDOĞU'NUN CENNETİ"
Koronavirüsten dolayı tek gidebilecekleri yerin Birkleyn Mağaraları olduğunu belirten Çavuş Konur da bölgenin cennetten bir köşe olduğunu söyledi.
Konur, "Birkleyn eski bir çay, Güneydoğu'nun cenneti. Havalar güzelleşti, koronavirüsten dolayı tek gidebileceğimiz yer burasıydı, çocuklarla birlikte dinlenmeye geldik. Yetkililere çağrım buraya sahip çıkmaları, burayı turizme açması" diye konuştu.
Antik çağda yerleşim yeri olduğu belirtilen Birkleyn Mağaraları'nda yapılan ön kazı incelemelerinde elde edilen kalıntıların ışığında, bölgenin MÖ 6000 yılından itibaren kullanıldığı ifade edildi.
Birkleyn Mağaraları'nda birbirine paralel kayalıkların içinde beş mağara yer alıyor. Dicle Nehri'nin doğu kolu olan Dibni Çayı, mağaraların birinden girip diğerinden çıkıyor.
Buraya aynı zamanda Dicle tüneli adı da verilirken ve nehrin doğduğu yer olduğu değerlendirilen alanda, Asur krallarının kitabe ve kabartmaları da yer alıyor. Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Pers seferine giderken 15 bin kişilik ordusuyla burada konakladığı belirtildi.
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