Survivor Burak Yurdugör kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Dün ilk bölümü yayınlanan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmasında hareketleri ve performansları ile dikkat çekti. İşte, Burak Yurdugör hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.