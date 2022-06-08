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Burak Yılmaz'dan son dakika transfer açıklaması: Beşiktaş ve Galatasaray... - Günün Spor Haberleri

Burak Yılmaz tek tek açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray, transfer...

Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi! Tecrübeli golcü Beşiktaş ve Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu

08.06.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Lille ile sözleşmesi sona eren ve Fransa ekibine veda eden Burak Yılmaz geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli golcü hakkındaki transfer iddialarına, Beşiktaş, Galatasaray ve Campos'a kadar birçok konuda konuştu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

  • "Beşiktaş'a transferimde iki boyut vardı. Bir tanesi taraftar ve basınla olan ilişkim, diğeri de sahadaki ilişkim. Ben de kötü bir olaya karışmadım, tamamen sahaya odaklandım, fazla fotoğraf vermedim. Ve tabii ki Şenol Güneş, hocamın ellerinden öpüyorum, saygılarımı gönderiyorum."

  • "Beşiktaş'a gelişim zor bir karardı. Şenol Güneş hayatında belki bir kişiye kefil olmuştur. Onun hakkını asla ödeyemem. O zaman istenmiyordum, yönetim ve hocamız arkamda durdu. Neden beni sevmiyorlar dedim, Galatasaray'da oynadığım dönemde Escude ile yaşadığım pozisyon"

  • "Psikoloji de okudum ben, bu düşme olayı üstümde baskı yarattı, bilinçaltıma yerleşti düşmemek, taraftarın bunu görüp eski olayı hatırlamasını istemiyordum. Beşiktaş'a geldikten sonraki ilk 3 maçım çok sancılıydı. Bunu hiçkimseye kızgınlık, kırgınlık olarak söylemiyorum."

  • "Ben 4 büyüklerde de oynadım. Hepsinde sorumluluk aldım ve fedakarlık yaptım. Fenerbahçe hariç, aldığım paranın karşılığını kat be kat verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'de oynayamadım, gol atamadım"

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