"HER ŞEYDEN SORUMLU OLURSUN"

"Türk futbolcu hiçbir zaman parasını zamanında almaz. Bir kere bu net, federasyona veremez, verse kadro dışı kalır. Yabancıların yaptığı kontratlarda her şekilde parasını alır, evini verirsin, çocuğunu okula verisin. Her şeyinden sen sorumlu olursun. Sıkıntılı bir süreç olsa idmana çıkmazlar, uzun deplasmana gelmezler, soğuk deplasmanlara gelmezler."

"YİNE FEDAKARLIK YAPARIM"

"Beşiktaş'ta oynarken, çok şeyle uğraştım, çok fedakarlık yaptım. Ama şimdi yine olsa yine yapardım, hiç sorun değil"