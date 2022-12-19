"BİRBİRİMİZE SÜREKLİ BİR ŞEYLER ATIYORUZ"

Ayrıca yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'ye kavuşması hatırlatılıp "Birbirinize tavsiyeler veriyor musunuz?" sorusuna ise "Ben ondan birazcık daha öndeyim. Birbirimize sürekli bir şeyler atıyoruz; "Şu alınacak bir şeymiş" diye" yanıtını verdi.

"Kurt Efe'yle olan ilk temasını koluna dövme yaptırdığı hatırlatılan Kıvanç Tatlıtuğ'un sizde böyle bir şey var mı?" sorusu karşısında da "İnsanın çocuğu olunca her şeyi düşünebiliyor. Bakacağız, bir şeyler düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.