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Burak Yamantürk ile Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık dayanışması: Birbirimize sürekli bir şeyler atıyoruz - Magazin haberleri

Burak Yamantürk ile Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık dayanışması: Birbirimize sürekli bir şeyler atıyoruz

30 Kasım 2021'de kızı Mercan'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Burak Yamantürk, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile babalık konusunda sık sık fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı

Giriş: 19.12.2022 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Yamantürk, Yeniköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yamantürk, "Bodrum'daydık geldik, artık buradayız" ifadelerini kullandı. 

  • Ailecek Bodrum'da keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen oyuncu, "Mercan büyüdü, orada birinci yaşına geldi" dedi. Baba olarak geçirdiği bir seneyi değerlendiren Burak Yamantürk, "Giderek güzelleşiyor. Başta alışmadığımız için zor geldi ama muhteşem bir şey. Gün geçtikçe her şey daha da kolaylaşıyor, güzelleşiyor" şeklinde konuştu.

  • Eşi Özge Özpirinçci'nin işlerinden dolayı yoğun olduğunu söyleyen Yamantürk'e oyuncu kadrosunda yer alması beklenirken kendisinin canlandıracağı rolü Serenay Sarıkaya'nın hayat vereceğinin hatırlatılması üzerine "Onu onunla konuşursunuz" demekle yetindi. 

  • "BİRBİRİMİZE SÜREKLİ BİR ŞEYLER ATIYORUZ"

    Ayrıca yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'ye kavuşması hatırlatılıp "Birbirinize tavsiyeler veriyor musunuz?" sorusuna ise "Ben ondan birazcık daha öndeyim. Birbirimize sürekli bir şeyler atıyoruz; "Şu alınacak bir şeymiş" diye" yanıtını verdi. 

     

    "Kurt Efe'yle olan ilk temasını koluna dövme yaptırdığı hatırlatılan Kıvanç Tatlıtuğ'un sizde böyle bir şey var mı?" sorusu karşısında da "İnsanın çocuğu olunca her şeyi düşünebiliyor. Bakacağız, bir şeyler düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

  • GEÇEN SENE EVLENMİŞLERDİ

     

    Öte yandan 18 Eylül 2021'de nikah masasına oturan oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, aynı yıl aralık ayında kızları Mercan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma duygusunu yaşamıştı. 

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