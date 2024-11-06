Burak Özçivit: Dolandırılmadım

Burak Özçivit'in, menajerlik ekibinde çalışan bir kişi tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Aynı iddiada ünlü oyuncunun, haksız kazanç elde eden çalışanın işine son verdiği de ileri sürüldü.

REKLAM advertisement1 Burak Özçivit bu iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu; "Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen" dedi.