Burak Özçivit: Öyle bir şey yok
Ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Bebek'te görüntülendi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Burak Özçivit, ailece çıktıkları tatilden bahsetti.
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Ünlü oyuncu; “Yurt dışındaydık, güzel bir tatil yaptık. Gittik, geldik, keyifliydi” diyerek, kısa bir açıklamada bulundu.
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Son dönemde sık sık yurt dışına giderek hayranlarıyla buluşan ve bazı markaların elçiliğini üstlenen Burak Özçivit’e bu çalışmalarından astronomik rakamlar kazandığı yönündeki iddialar soruldu. Ünlü oyuncu; "Yok canım, öyle bir şey. Ben öyle haberler okumadım" diyerek konuyu geçiştirdi.
Çift, hayranlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.
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Burak Özçivit ile Evcen, 15 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen lüks otomobillerine binerek, Bebek'ten ayrıldı.