Burak Özçivit: İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bebek'te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Çift, son günlerde yaşanan kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri hakkında konuştu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri konusundaki düşünceleri sorulan Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" dedi.
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Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" şeklinde konuştu.
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Çift, yaklaşık 20 milyon TL değerindeki yeni spor arabalarıyla dikkat çekti.
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Fahriye Evcen’e, eşinin spor araba merakıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Burak Özçivit, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" dedi. Fahriye Evcen ise, "Ben de seviyorum" diyerek eşini destekledi.