Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti. İkili, geride bıraktığımız nisan ayında büyük bir mutluluk tatmış ve anne-baba olmuşlardı. Çift, bebeklerine Karan adını vermişti.

Fahriye Evcen'den doğum sonrası yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce anne olan ünlü oyuncunun "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Evcen'in yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

KARAN'LA İLK PAYLAŞIM

Bebekleri Karan’ın fotoğrafını doğumdan bu yana paylaşmayan çiftten Fahriye Evcen, bebeğiyle ilk paylaşımını ‘Anneler Günü’nde yapmıştı.

Bebeği Karan’ı uyutmak için ninni söylerken çektiği videoları hesabından paylaşan Fahriye Evcen, bebeği Karan’la ilk paylaşımına imza atmıştı.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, oğulları daha dünyaya gelmeden adına sosyal medya hesabı açmıştı. Karan Özçivit'in hesabı 143 binden fazla takipçiye ulaştı.

Öte yandan "Karan" adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.