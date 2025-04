Burak Çelik ve Ece Bayrak anne baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar

2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik ile eşi Ece Bayrak, geçtiğimiz yıl kasım ayında Karadağ’da evlenmişti.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Güzel haberi sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşan çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Bir erkek bebek bekleyen Ece Bayrak, eşi Burak Çelik ile birlikte çekilen bir fotoğrafını mavi kalp emojisi eşliğinde "Bebeğim" notuyla paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram