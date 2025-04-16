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        Haberler Magazin Burak Çelik ve Ece Bayrak anne baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar - Magazin haberleri

        Burak Çelik ve Ece Bayrak anne baba oluyor: Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar

        Geçtiğimiz yıl Karadağ'da evlenen Burak Çelik ve Ece Bayrak çifti, ilk bebeklerini bekliyor. Mutluluklarını sosyal medyada paylaşan çiftin erkek bebekleri olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:34
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        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
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        2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik ile eşi Ece Bayrak, geçtiğimiz yıl kasım ayında Karadağ’da evlenmişti.

        BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

        Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Güzel haberi sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşan çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Bir erkek bebek bekleyen Ece Bayrak, eşi Burak Çelik ile birlikte çekilen bir fotoğrafını mavi kalp emojisi eşliğinde "Bebeğim" notuyla paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Burak Çelik
        #Ece Bayrak

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