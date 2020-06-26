Türkiye'nin pandemi sürecinde hızlı bir şekilde kanalize olduğunu ve ivedi bir şekilde Kovid-19'la mücadeleye başlanmasını büyük bir başarı olarak değerlendiren Akkul, "Bu güne kadar Türkiye'de böyle bir pandemi vakası görülmüş değil fakat buna rağmen bütün hastaneler bir anda kendini pandemiyle mücadeleye çevirdi. Hem Sağlık Bakanlığımız, doktorlarımız hem de halkımızın bilinci Türkiye'de bence çok hızlı oturdu. Bizi takip eden, dualarını esirgemeleyen ve hem bize bu enerjiyi veren izleyicilerimize hem de sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.