Burak Akkol kimdir, nereli ve kaç yaşında? MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ilgili merak edilenler haberimizde...
BURAK AKKOL KİMDİR?
Burak Akkol kendisini şu sözlerle anlatıyor; "Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladım. 2003 yılında Koç Holding’de göreve başladım ve Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldım. 2014 yılından bu yana ise Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütüyorum.
İş hayatımla paralel olarak pek çok eğitim programına katıldım. Koç Üniversitesi’nde Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School’dan Global Executive MBA derecelerim bulunuyor. Günümüz iş hayatında eğitimin sürekli olması gerektiğini düşünüyorum. Genç çalışma arkadaşlarıma da her zaman eğitim hayatının içinde olmanın öneminden bahsediyorum. Bilgileri güncellemek ve “yeniden öğrenmek” günümüz çalışma hayatının olmazsa olmazı.
Bu yıl iki görev üstlendim; Nisan 2019 tarihinden bu yana MESS Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mayıs 2019 tarihinden itibaren ise TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyorum. Şahsi olarak bu denli büyük iki görevi üstlenmenin gururunu yaşıyorum. Ülkemiz için yapacak çok işimiz var, bu görevler vesilesiyle ülkemiz faydasına çalışacak olmanın heyecanını yaşıyorum.
Bu görevlerime ek olarak MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyeliği, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyorum.
İş hayatım dışında ise ilgilendiğim birçok alan var, bunlardan biri de spor. Spora özel bir ilgim var. Çalışma arkadaşlarımız, aileleri ve toplumun her kesiminde spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını çok önemsiyorum. Bunun yanısıra gastronomi, farklı lezzetler, yerler keşfetmek, denizde vakit geçirmek de ilgi alanlarım arasında."
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