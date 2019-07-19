19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Down sendromlular için ön eğitim girişimi UpSendrom'un kurucusu Burak Acerakis'in Twitter hesabından paylaştığı video, sosyal medyayı mutluluk gözyaşlarına boğdu.
"AĞLAMAKTAN TÜKENMİŞ VAZİYETTEYİZ"
Acerakis, Down sendromlu oğlu Aris'in videosunu paylaşıp, şu notu düştü: "Sonunda! Her egzersizi videoya kaydettim, her gün bıkmadan usanmadan. Ömür boyu saklayacağım “o an”ı ise bugün kaydettim. Sevinçten ağlamaktan tükenmiş vaziyetteyiz. Hep dediğim gibi; Şu emeğin neticesiyle yaşanan duygu yoğunluğunu ancak Down çocuk sahibi aileler anlar."
Down sendromlu çocuklar için ilk 5 yılın hayati önem taşıdığına dikkat çeken UpSendrom'un kurucusu Burak Acerakis, UpSendrom projesiyle, ihtiyaç sahibi Down sendromlu çocuklar ile terapistleri ücretsiz bir şekilde bir araya getirdiklerini söyledi.
DOWN KELİMESİ OLUMSUZLAMAYI ÇAĞRIŞTIRDIĞINDAN UPSENDROM ADI VERİLDİ
UpSendrom Projesi'nin tamamen bir vicdan rahatlatma mekanizması olarak doğduğunu söyleyerek, projeye UpSendrom adı verdiklerini çünkü Down kelimesinin olumsuzlamayı çağrıştırdığını kaydetti.
Almanya'da yaşayan Acerakis, Down sendromlu olan oğlu Aris'in aldığı eğitimi Türkiye’deki Down sendromlu çocukların alamadığını öğrenince, onlara yardımcı olabilmek için kolları sıvadı. Down sendromlu çocuklar daha iyi fırsatlara kavuşması için terapistlerden ve uzmanlardan oluşan bir ağ kurmak fikrini ortaya çıkardı.
100'DEN FAZLA ÇOCUK BU TERAPİLERDEN FAYDALANABİLİYOR
Projeye başlarda konuşma terapisiyle başladığını kaydeden Acerakis, yaptığı denemenin sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladığını söyleyerek, artık Türkiye’nin hemen hemen her yerine ulaşan terapistler, konuşma terapistleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, logopedistler, uzmanlar ve gönüllü kişilerden oluşan bir ağ oluşturarak 100'den fazla çocuğa terapist temin ettiklerini söyledi.
Acerakis, farklı sebeplerden dolayı çocuklarına bu terapilerin uygulanmasını sağlayamayan ailelerle, terapistlerin bir araya getirildiğini, gönüllülük esasına dayalı olan bu projenin tüm Türkiye'yi kapsadığını ancak terapist sayısının azlığı nedeniyle gelen taleplerin tamamını karşılayamadıklarını söyledi.
İLK 5 YIL ÇOK ÖNEMLİ
İlk 5 yılın çocuklar için önemli olduğuna dikkat çeken Acerakis, ilk beş yılı ıskalamamanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Ancak yaşını aşmış çocuklar ve gençlerin UpSendrom'a dahil olabileceklerini söyleyerek, herhangi bir yaş sınırı olmadığını söyledi.
DOWN SENDROMU NEDİR?
İnsan vücudunda 46 kromozom bulunur. İki tane olması gereken 21’inci kromozomun üç kopyasının olması Down sendromu genetik durumunu ortaya çıkarır. 47 kromozomla gelen Down sendromu, genetik rahatsızlıklar içerisinde en sık görülen kromozom rahatsızlıkları grubundadır.
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