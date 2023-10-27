Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.706,41 %0,58
        DOLAR 28,1948 %0,10
        EURO 29,8071 %0,03
        ALTIN 1.817,19 %1,11
        FAİZ 34,63 %3,31
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %1,51
        BITCOIN 33.909,00 %0,21
        GBP/TRY 34,1809 %-0,10
        EUR/USD 1,0564 %0,02
        BRENT 90,48 %2,90
        ÇEYREK ALTIN 2.971,10 %1,11
        Haberler Ekonomi Sigorta Bupa Türkiye, Compu Group Medical Türkiye’yi satın alıyor   - Sigorta Haberleri

        Bupa Türkiye, Compu Group Medical Türkiye’yi satın alıyor  

        Sağlık hizmetleri ve sigortacılık alanında dünyanın en büyük oyuncularından olan İngiltere merkezli Bupa Grubu'nun iştiraki Bupa Türkiye, Compu Group Medical'in Türkiye operasyonlarını yürüten CGM Türkiye'nin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bupa'dan önemli satınalma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bupa Türkiye ile Compu Group Medical Türkiye, sağlık sigortacılığı alanına odaklanmış operasyon ve bilgi sistemleri çözümleri sunan CGM Türkiye’nin Bupa Türkiye’ye satışı konusunda anlaşmaya vardı. İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, satın alma işleminin Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayların alınmasını takiben tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, yaptığı açıklamada, “Bupa Türkiye çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, CGM Türkiye’nin sahip olduğu teknolojiler ile güçlendirirken; CGM Türkiye’nin bugüne kadar kurmuş olduğu güçlü, bağımsız ve tarafsız yapısını koruyarak, sağlık alanında teknolojik yatırımlar yapmaya devam etme vizyonumuz ile hareket edeceğiz. Yapmış olduğumuz bu yatırım ile Türkiye’ye ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline olan yüksek güvenimizi ortaya koyuyor, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çabaları sayesinde yatırım dostu ülkelerden biri olan Türkiye’ye Bupa olarak inancımızı da gösteriyoruz.” diye belirtti.

        CGM Türkiye sözcüsü Avukat Barış Polat ise sürdürülebilir büyüme hedefi ile Compu Group Medical’in uzun vadeli planlarına paralel şekilde stratejik odağının sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri alanına yoğunlaşacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #satınalma
        #Bupa
        #Compu Group
        #sigorta
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Habertürk Anasayfa