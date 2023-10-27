Bupa Türkiye, Compu Group Medical Türkiye’yi satın alıyor  

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Bupa Türkiye ile Compu Group Medical Türkiye, sağlık sigortacılığı alanına odaklanmış operasyon ve bilgi sistemleri çözümleri sunan CGM Türkiye’nin Bupa Türkiye’ye satışı konusunda anlaşmaya vardı. İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, satın alma işleminin Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayların alınmasını takiben tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, yaptığı açıklamada, “Bupa Türkiye çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, CGM Türkiye’nin sahip olduğu teknolojiler ile güçlendirirken; CGM Türkiye’nin bugüne kadar kurmuş olduğu güçlü, bağımsız ve tarafsız yapısını koruyarak, sağlık alanında teknolojik yatırımlar yapmaya devam etme vizyonumuz ile hareket edeceğiz. Yapmış olduğumuz bu yatırım ile Türkiye’ye ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline olan yüksek güvenimizi ortaya koyuyor, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çabaları sayesinde yatırım dostu ülkelerden biri olan Türkiye’ye Bupa olarak inancımızı da gösteriyoruz.” diye belirtti.

CGM Türkiye sözcüsü Avukat Barış Polat ise sürdürülebilir büyüme hedefi ile Compu Group Medical’in uzun vadeli planlarına paralel şekilde stratejik odağının sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri alanına yoğunlaşacağını belirtti.