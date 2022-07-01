Bunu yapan 'evlat'!

Sinop'ta Yaşar Bozel, istediği parayı vermeyen anne babasını 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Çiftin vücudunda kırıklar oluşurken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 28 Haziran'da Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde meydana geldi. Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma (78) ile babası Kemal Bozel'den (71) para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yaşar Bozel, saldırdığı anne ve babasını 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü.
KOMŞULARIN İHBARIYLA KURTULDULAR
Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikâyetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
'BİR EŞİME BİR BANA VURDU'
Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.
'BUNU YAPAN DOĞURDUĞUM EVLAT'
Oğlunun uzun süre kendilerine vurduğunu ifade eden Fatma Bozel, "Zaten beyin felci geçirdim. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Koltuk değneklerini üstümüzde parçaladı. Koltuk değneğinin parçası bir ara düştü. O ara aldım, savurdum. Başına geldi sanırım. Acır mıyım? Acımam. Koltuk değnekleri ile vurunca sonra gitti, odun motorunu çalıştırmaya çalıştı. Fakat çalışmadı. Bunu yapan doğurduğum evlat. O sarhoş. İşi, gücü para. Madde bağımlılığı vardı ama bırakıyordu. 'Arabanın parçaları için para lazım' dedi. Biz de 'Yok' deyince üstümüze barut gibi parladı" diye konuştu.
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