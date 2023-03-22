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Bundesbank Başkanı Nagel: Enflasyonla mücadelemiz bitmedi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, fiyat baskısını azaltmak için Euro Bölgesi'nde daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğini savunarak, “Enflasyonla mücadelemiz bitmedi" dedi

Giriş: 22.03.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bundesbank Başkanı Nagel:
AA

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Financial Times’a yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon, ekonomi de büyüme ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, yeni bir finansal krizle ilgili endişelere rağmen Euro Bölgesi'nde daha fazla faiz artışından yana olduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelemiz bitmedi“ ifadesini kullandı.

Ekonomide fiyat baskılarının güçlü ve geniş tabanlı olduğunun kesinlikle yanlış olmadığını belirten Nagel, faiz oranlarına atıfta bulunarak, "Daha alınacak çok yol var, ancak kısıtlayıcı alana yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ECB’nin faiz oranları artırmayı durdurduktan sonra faiz indirimi çağrılarına direnmesi gerektiğini de savunan Nagel, ECB‘nin enflasyonla mücadelede "inatçı" olması gerektiğini ifade etti.

Nagel, Silicon Valley Bank'ın iflası ve Credit Suisse'i çevreleyen çalkantı sonrasında Avrupa bankalarının borç verme konusunda artık daha temkinli davranacağını belirterek, şu anda bir kredi krizi için çok erken olduğunu sözlerine ekledi.

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